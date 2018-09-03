Кейт Миддлтон обладает наибольшим влиянием на поведение покупателей в Великобритании

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кейт Миддлтон обладает наибольшим влиянием на поведение потребителей в Великобритании. Таковы итоги ежегодного ритейл-отчета компании eBay, пишет Би-Би-Си.

Отмечается, что пользователей сайта вдохновили наряды герцогини Кейт больше, чем платья Меган Маркл.

Меган Маркл, получившая после свадьбы с принцем Гарри титул герцогини Сассекской, не сходила в последние месяцы с обложек журналов. Но настоящим примером для подражания все же осталась герцогиня Кейт. Так, в ноябре 2017 года на eBay возник небывалый спрос на пальто для беременных - искали точно такую же модель, как у Кейт Миддлтон. В апреле 2018 года настоящий ажиотаж вызвало появление герцогини Кембриджской у больницы Сент-Мэри в Лондоне с новорожденным принцем Луи на руках. Запросы на красное платье дизайнера Дженни Пекхэм выросли вдвое.

В целом в течение всего 2018 года выбор Кейт Миддлтон в пользу платьев от Дженни Пекхэм, Александра Макуина и марки для беременных Seraphine стабильно обеспечивал 20-процентный рост поиска этих брендов на eBay.

Меган Маркл оказалось на втором месте по влиянию на поведение потребителей в Великобритании. Всплеск ее популярности произошел в мае во время свадьбы с принцем Гарри. Свадебное платье Меган от Givenchy увеличило количество упоминаний дизайнера на eBay в среднем на 60%. Второй свадебный наряд Маркл - платье от Стеллы Маккартни - вдвое повысил популярность бренда в дни свадьбы. Третьим по популярности стал наряд, который герцогиня Сассекская выбрала в июне для парада в честь дня рождения королевы, - розовое платье с открытыми плечами от бренда Carolina Herrera. Ее появление в этом наряде удвоило запросы на эту марку.

Трехлетняя принцесса Шарлотта, дочь Кейт и принца Уильяма, заняла третье место по степени модного влияния среди королевской семьи. Пользователей вдохновили на покупки ее белое платье и корона из цветов на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл. Брат Шарлотты - принц Джордж - занял четвертое место. Потребителей заинтересовали его рубашки с воротником в стиле "Питер Пэн". Пятерку лидеров замыкает королева Елизавета II. Она привлекла внимание не одеждой, а выбором брошей.-0-