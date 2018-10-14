Кенгуру в Австралии избил двух человек

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Австралийцы Линда и Джим Смит попали в больницу с тяжелыми увечьями, полученными после нападения на них кенгуру. Об этом сообщает ВВС. Супруги помогают диким животным, а в последнее время их подкармливали. К их дому на кормежку каждый вечер приходят около 30 кенгуру. Смиты кормят их зерном и соломой.

В один из их визитов почти двухметровый самец напал на Джима. Супруги с помощью сына отбились от животного лопатами и метлами и позвонили работникам лесной охраны. Инцидент произошел в местечке Миллмеран, примерно в 80 километрах от города Тувумба в штате Квинсленд.

У Линды были поломаны ребра, произошел коллапс легкого и другие травмы внутренних органов, она была сильно исцарапана. У ее мужа множество порезов, у сына легкие повреждения.

Стивен Джонс, глава службы неотложной медицинской помощи Квинсленда говорит, что за 30 лет работы ни разу не сталкивался с таким жестоким нападением со стороны кенгуру.-0-