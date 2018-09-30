Ким Чен Ын подарил президенту Республики Корея двух охотничьих собак

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Государственного совета Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын подарил президенту Республики Корея Мун Чжэ Ину двух охотничьих собак породы пхунсан, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на администрацию южнокорейского лидера.
Подарок был сделан в честь межкорейского саммита, который прошел 18-20 сентября. Собак зовут Сонгканг и Коми, они родились в 2017 году. В четверг после проведения всех необходимых карантинных мероприятий их передали южнокорейской стороне. Сейчас они находятся в резиденции Мун Чжэ Ина, у которого уже есть один пес породы пхунсан по кличке Мару.
Собаки породы пхунсан были выведены на севере КНДР. Их используют для охоты на крупных животных, в том числе тигров. Они ловкие и проявляют свирепость в отношении добычи. Хозяевам преданны и во всем их слушаются.-0-
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