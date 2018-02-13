Ким Чен Ын подчеркнул важность дальнейшего улучшения отношений с Республикой Корея

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лидер КНДР Ким Чен Ын считает важным продолжить улучшать отношения с Республикой Корея, сообщает ТАСС со ссылкой на северокорейское агентство ЦТАК.

В сообщении агентства отмечается, что вернувшаяся в КНДР из Республики Корея делегация, которую возглавляла сестра северокорейского лидера Ким Ё Чжон, доложила Ким Чен Ыну подробности поездки и прошедших там переговоров с президентом РК Мун Чжэ Ином.

В отношениях Сеула и Пхеньяна сейчас наметилось активное потепление. На прошлой неделе Республику Корея для участия в церемонии открытия зимней Олимпиады посетила делегация из Пхеньяна, в которую входили председатель президиума Верховного народного собрания (парламента) Ким Ён Нам и родная сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон. Они передали президенту РК приглашение посетить КНДР в ближайшее время и провести там встречу с Ким Чен Ыном.

В ответ президент Республики Корея Мун Чжэ Ин сообщил, что не исключает визит в Пхеньян. "Визит может быть осуществлен в будущем, когда будут созданы необходимые условия", - сказал он.

Улучшение в отношениях двух стран началось после того, как в начале января Ким Чен Ын выразил готовность направить на зимнюю Олимпиаду официальную делегацию, артистов и спортсменов. Стороны об этом быстро договорились, а затем МОК согласовал участие северокорейских атлетов в Играх в Пхенчхане. Параллельно Сеул и Вашингтон перенесли на более поздний срок ежегодно проходящие в это время крупномасштабные совместные военные маневры, которые неизменно вызывают большую настороженность в Пхеньяне.-0-