Ким Чен Ын поручил создать условия для улучшения отношений с Республикой Корея

7 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лидер КНДР Ким Чен Ын в обращении к нации поручил создать условия для улучшения отношений с Республикой Корея, сообщают информагентства.

Причем речь идет не только о нормализации отношений, но и о примирении и воссоединении корейского народа. Положительные результаты могут быть достигнуты лишь в случае усилий с обеих сторон, отмечается в обращении.

Ранее Пхеньян и Сеул восстановили линию спецсвязи в деревне Пханмунджом на совместной границе. За прошедшие два дня стороны связывались уже несколько раз. Обсуждались двусторонние отношения, в том числе возможное участие сборной КНДР в Олимпийских играх в Пхенчхане. Кроме того, в Пханмунджоме 9 января впервые с декабря 2015 года ожидается проведение межкорейских переговоров на высоком уровне.-0-