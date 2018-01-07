Ким Чен Ын поручил создать условия для улучшения отношений с Республикой Корея

7 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лидер КНДР Ким Чен Ын в обращении к нации поручил создать условия для улучшения отношений с Республикой Корея, сообщают информагентства.
Причем речь идет не только о нормализации отношений, но и о примирении и воссоединении корейского народа. Положительные результаты могут быть достигнуты лишь в случае усилий с обеих сторон, отмечается в обращении.
Ранее Пхеньян и Сеул восстановили линию спецсвязи в деревне Пханмунджом на совместной границе. За прошедшие два дня стороны связывались уже несколько раз. Обсуждались двусторонние отношения, в том числе возможное участие сборной КНДР в Олимпийских играх в Пхенчхане. Кроме того, в Пханмунджоме 9 января впервые с декабря 2015 года ожидается проведение межкорейских переговоров на высоком уровне.-0-
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