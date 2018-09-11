Ким Чен Ын предложил Трампу провести еще один саммит

11 сентября, Вашингтон /БЕЛТА - Ренхап/. Лидер КНДР Ким Чен Ын предложил президенту США Дональду Трампу провести еще один саммит между их странами. Как сообщила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, письмо с таким предложением американский лидер получил от своего северокорейского коллеги.

По словам пресс-секретаря, это было "очень теплое, позитивное письмо". При этом Сара Сандерс сказала, что Белый дом готов организовать встречу глав государств и находится в процессе координации.

Представитель Белого дома также отметила, что во время парада в честь 70-летней годовщины основания КНДР не были продемонстрированы межконтинентальные баллистические ракеты, что американская сторона рассматривает как "признак доброй воли". "Письмо Ким Чен Ына к президенту, безусловно, продемонстрировало приверженность к продолжению диалога, работы над прогрессом, который был достигнут на первой встрече несколько месяцев назад", - добавила Сара Сандерс.

Первый саммит лидеров КНДР и США прошел 12 июня в Сингапуре. По итогу встречи был подписан совместный документ, согласно которому КНДР взяла на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны США.-0-