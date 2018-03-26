Ким Чен Ын прибыл с визитом в Китай

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл с визитом в Пекин, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Информация о деталях визита, в том числе о длительности, не сообщается.

Как отмечало ранее японское информационное агентство Киодо, специальный поезд привез неназванного представителя КНДР, вероятно высокопоставленного члена руководства страны, в столицу Китая через северо-восточный китайский пограничный город Даньдун.

По данным СМИ, главная цель поездки - улучшение отношений с КНР.-0-