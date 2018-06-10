Ким Чен Ын прибыл в Сингапур для встречи с Трампом

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лидер КНДР Ким Чен Ын сегодня прибыл в Сингапур. Информацию об этом подтвердил глава МИД принимающей стороны Вивиан Балакришнан, сообщает ТАСС.

"Приветствуем председателя Ким Чен Ына, который только что прибыл в Сингапур", - написал Вивиан Балакришнан в Twitter. Также он опубликовал фотоснимок со встречи с лидером КНДР, на котором они жмут друг другу руки.

Во время своего пребывания в Сингапуре Ким Чен Ын будет проживать в гостинице St. Regis в районе Танлин. Сообщается, что лидер КНДР уже приехал к гостинице. Его сопровождали более 20 мотоциклистов и столько же дипломатических и полицейских автомобилей.

После прибытия к парадному входу отеля кортеж скрылся за специальной ширмой, установленной в целях безопасности. Движение на прилегающей улице было сразу возобновлено. Незадолго до этого автобус, предположительно, с личной охраной Ким Чен Ына прибыл в тот же отель. По примерным оценкам, в транспортном средстве находились около 50 человек.

Уточняется, что лидер КНДР передвигается по Сингапуру на собственном бронированном Mercedes S600 Pullman. В марте этот же автомобиль использовался во время визита в Пекин. Ким Чен Ын также использовал эту машину во время межкорейского саммита в конце апреля.

Ранее МИД Сингапура официально объявил, что 10 июня Ким Чен Ын должен встретиться с премьер-министром Сингапура Ли Сянь Луном.

Встреча Ким Чен Ына и Дональда Трампа запланирована на 12 июня в 9.00 по местному времени.

Власти Сингапура выделили на организацию саммита около 20 млн сингапурских долларов (около $14,9 млн).

Накануне Дональд Трамп вылетел в Сингапур из Канады после участия в саммите G7. Позднее самолет американского лидера приземлялся на острове Крит для дозаправки. В преддверии встречи с лидером КНДР хозяин Белого дома заявлял, что есть шансы на достижение "замечательного результата".-0-