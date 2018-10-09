Ким Чен Ын пригласил Папу Римского посетить КНДР

9 октября, Сеул /БЕЛТА - Ренхап/. Лидер КНДР Ким Чен Ын пригласил Папу Римского Франциска посетить Пхеньян. Об этом сообщил представитель администрации президента Республики Корея Ким Ый Гём.

Он уточнил, что приглашение Ким Чен Ына передаст Папе Римскому лидер Республики Корея Мун Чжэ Ин во время своего визита в Ватикан, намеченного на 17-18 октября.

По словам Ким Ый Гёма, южнокорейский президент попросит у главы Римско-католической церкви благословения и поддержки мира и стабильности на Корейском полуострове. Кроме того, ожидается, что Мун Чжэ Ин и Папа Римский обсудят пути сотрудничества Республики Корея и Ватикана.-0-