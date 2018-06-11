Ким Чен Ын пригласил Трампа провести вторую встречу в июле в Пхеньяне

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лидер КНДР Ким Чен Ын пригласил президента США Дональда Трампа провести вторую встречу на высшем уровне в июле Пхеньяне, сообщает ТАСС со ссылкой на южнокорейскую газету "Чунан ильбо".

По данным издания, приглашение содержится в письме, переданном Трампу 1 июня заместителем председателя ЦК Трудовой партии КНДР Ким Ён Чхолем. Газета отмечает, что "обе стороны тогда выразили готовность продолжать контакты на высшем уровне".

Историческая встреча между Трампом и Ким Чен Ыном пройдет 12 июня в сингапурском отеле Capella, расположенном на острове Сентоса. Оба лидера уже прибыли в Сингапур.-0-