Ким Чен Ын пригласил Трампа провести вторую встречу в июле в Пхеньяне

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лидер КНДР Ким Чен Ын пригласил президента США Дональда Трампа провести вторую встречу на высшем уровне в июле Пхеньяне, сообщает ТАСС со ссылкой на южнокорейскую газету "Чунан ильбо".
По данным издания, приглашение содержится в письме, переданном Трампу 1 июня заместителем председателя ЦК Трудовой партии КНДР Ким Ён Чхолем. Газета отмечает, что "обе стороны тогда выразили готовность продолжать контакты на высшем уровне".
Историческая встреча между Трампом и Ким Чен Ыном пройдет 12 июня в сингапурском отеле Capella, расположенном на острове Сентоса. Оба лидера уже прибыли в Сингапур.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3552 BYN
|2.35 BYN
|2.355 BYN
|USD
|2.0016 BYN
|1.995 BYN
|2 BYN
|RUB
|3.1927 BYN
|3.19 BYN
|3.21 BYN