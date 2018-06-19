Ким Чен Ын встретился с Си Цзиньпином в Пекине

19 июня, Пекин /БЕЛТА - Ренхап/. Глава КНДР Ким Чен Ын сегодня встретился с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине.
Встреча началась через 10 минут после прибытия северокорейского лидера в Дом народных собраний. Информация о деталях встречи пока не поступала.
Пресс-секретарь МИД КНР Гэн Шуан заявил, что визит лидера КНДР призван укрепить "стратегические связи" между странами.
Ким Чен Ын уже в третий раз посетил КНР за последние три месяца. Данная встреча состоялась через неделю после исторического саммита Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом в Сингапуре.
Визит лидера КНДР в Китай продлится два дня.-0-
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