Ким Чен Ын встретился с Си Цзиньпином в Пекине

19 июня, Пекин /БЕЛТА - Ренхап/. Глава КНДР Ким Чен Ын сегодня встретился с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине.

Встреча началась через 10 минут после прибытия северокорейского лидера в Дом народных собраний. Информация о деталях встречи пока не поступала.

Пресс-секретарь МИД КНР Гэн Шуан заявил, что визит лидера КНДР призван укрепить "стратегические связи" между странами.

Ким Чен Ын уже в третий раз посетил КНР за последние три месяца. Данная встреча состоялась через неделю после исторического саммита Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом в Сингапуре.

Визит лидера КНДР в Китай продлится два дня.-0-