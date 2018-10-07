Китаец врезался в толпу на автомобиле

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В китайском городе Нинбо в районе Бэйлунь вооруженный ножом мужчина сначала напал на прохожих, а потом наехал на людей на автомобиле. Об этом сообщает портал Beijing News.

В результате погибли два человека, а 16 пострадали.

Подозреваемый задержан. В полиции отметили, что не считают инцидент терактом. Скорее всего, это был личный конфликт.-0-