Китаец врезался в толпу на автомобиле

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В китайском городе Нинбо в районе Бэйлунь вооруженный ножом мужчина сначала напал на прохожих, а потом наехал на людей на автомобиле. Об этом сообщает портал Beijing News.
В результате погибли два человека, а 16 пострадали.
Подозреваемый задержан. В полиции отметили, что не считают инцидент терактом. Скорее всего, это был личный конфликт.-0-
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