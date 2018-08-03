Китай готов ввести повышенные пошлины на американские товары

3 августа, Пекин /БЕЛТА - Синьхуа/. Министерство финансов КНР заявило сегодня о готовности ввести повышенные пошлины на американские товары стоимостью $60 млрд.
Данное решение было принято в ответ на рассматриваемую Белым домом возможность введения пошлин в размере 25% на импорт китайских товаров и услуг на сумму $200 млрд.
Ранее, обвиняя Китай в краже американской интеллектуальной собственности и осуществлении несправедливой торговой практики, США ввели 25-процентные пошлины на импортируемые из Китая товары на сумму $50 млрд. Китай ввел ответные меры против американских фермеров и предприятий, что затронуло 40% американского экспорта в КНР.-0-
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