Китай готов ввести повышенные пошлины на американские товары

3 августа, Пекин /БЕЛТА - Синьхуа/. Министерство финансов КНР заявило сегодня о готовности ввести повышенные пошлины на американские товары стоимостью $60 млрд.

Данное решение было принято в ответ на рассматриваемую Белым домом возможность введения пошлин в размере 25% на импорт китайских товаров и услуг на сумму $200 млрд.

Ранее, обвиняя Китай в краже американской интеллектуальной собственности и осуществлении несправедливой торговой практики, США ввели 25-процентные пошлины на импортируемые из Китая товары на сумму $50 млрд. Китай ввел ответные меры против американских фермеров и предприятий, что затронуло 40% американского экспорта в КНР.-0-