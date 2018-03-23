Китай готов ввести повышенные пошлины на ввоз американских товаров

23 марта, Пекин /БЕЛТА - Синьхуа/. Китай заявил о намерении ввести повышенные пошлины на ввоз американских товаров общей стоимостью около $3 млрд, чтобы сбалансировать потери от повышения США таможенных пошлин на импортируемые из Китая стальные и алюминиевые изделия.

Как заявило Минкоммерции КНР, ответные меры китайской стороны коснутся 128 видов американских товаров, включая свинину, вино и бесшовные стальные трубы.

Будут введены 15-процентные дополнительные пошлины на такие продукты из США, как фрукты, орехи, вина и бесшовные стальные трубы, а также 25-процентные дополнительные пошлины на свинину и переработанные алюминиевые изделия.

Указанные меры запустят в два этапа: на первом этапе будет наложен 15-процентный тариф, если Китай и США не смогут достичь согласия по торговым вопросам в намеченное время; на втором этапе будет задействован 25-процентный тариф после оценки влияния, которое окажет предпринятый США шаг.

Китай призывает США как можно скорее урегулировать разногласия двух стран путем диалога и консультаций, чтобы избежать причинения вреда китайско-американскому сотрудничеству.

Как сообщалось, указ о введении ввозных пошлин в 25% (на сталь) и 10% (на алюминий), подписанный президентом США Дональдом Трампом, вступает в силу 23 марта. При этом Белый дом приостановил до 1 мая введение импортных пошлин для Аргентины, Австралии, Бразилии, Канады, Мексики, стран Евросоюза и Республики Корея.

Также ранее стало известно, что Дональд Трамп подписал меморандум, согласно которому поручено рассмотреть возможность введения таможенных пошлин в отношении определенных товаров из Китая общей стоимостью $60 млрд. Минкоммерции КНР в свою очередь предостерегло США от вовлечения двусторонней торговли в опасное положение, назвав ограничительные меры США в отношении Китая "очень дурным прецедентом".

Ограничительные меры США в отношении Китая вызвали наибольшее падение трех основных фондовых индексов на Уолл-стрит в США за последние шесть недель, а также привели к 2,78-процентному снижению индекса при открытии утренней сессии Шанхайской фондовой биржи.-0-