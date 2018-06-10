Китай готов запустить кредитную программу на 30 млрд юаней в ШОС - Си Цзиньпин

10 июня, Циндао /БЕЛТА - Синьхуа/. Председатель КНР Си Цзиньпин на 18-м заседании Совета глав государств - членов ШОС в приморском городе Циндао (провинция Шаньдун) объявил, что китайская сторона в рамках Межбанковского объединения Шанхайской организации сотрудничества запустит целевую кредитную программу в эквиваленте 30 млрд юаней (около $4,7 млрд).

Председатель КНР также отметил, что китайское правительство поддерживает создание в Циндао показательной зоны регионального торгово-экономического сотрудничества "Китай - ШОС".-0-