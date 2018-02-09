Китай готовится перейти на ядерное отопление

9 февраля, Гуанчжоу /БЕЛТА - Синьхуа/. Китай собирается запустить первый в стране проект по теплоснабжению с использованием ядерного реактора. Об этом заявила китайская государственная ядерная компания China General Nuclear Power Group, которая займется выполнением данной задачи при поддержке университета Цинхуа.

Согласно проекту, одобренному на совещании Государственного управления по делам энергетики КНР, в северной части Китая будет установлен первый в стране объект теплоснабжения с применением технологий низкотемпературного ядерного реактора NHR200-II. Ожидается, что теплопроизводительность объекта составит 100 МВт.

Технология прошла экспертную оценку безопасности Государственного управления по делам ядерной безопасности КНР еще в 90-х годах прошлого века. Предполагается, что использование низкотемпературного реактора достаточно безопасно и перспективно. Данный источник энергии может применяться не только для отопления жилых домов, но и для теплоснабжения крупных промышленных предприятий.

По предварительным подсчетам, создание и установка низкотемпературного реактора в Китае займет примерно 2-3 года.

Руководство Китая приняло решение о реализации данного проекта, поскольку на протяжении нескольких лет северный регион страны страдает от значительного загрязнения воздуха во время отопительного сезона. В подобной ситуации ядерная энергия является одной из альтернатив разрешения создавшейся проблемы.-0-