Китай и ЕС договорились защищать международный порядок и свободную торговлю

16 июля, Пекин /БЕЛТА - Синьхуа - ТАСС/. Китай и Европейский союз сегодня договорились о сотрудничестве в различных сферах, в том числе защите свободной торговли и международного порядка. Соглашение было достигнуто во время 20-го заседания лидеров Китая и ЕС, в котором принимали участие премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, председатель Европейского совета Дональд Туск и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

Китай и ЕС как две крупные силы и экономики мира несут совместную ответственность за обеспечение международного порядка, пропаганду многосторонности, поддержку свободной торговли и содействие мира во всем мире, отмечается в пресс-релизе мероприятия.

20-й саммит Китай - ЕС посвящен обсуждению ключевых вопросов глобальной повестки дня, в числе которых состояние и возможности усиления китайско-европейского сотрудничества, меры по защите многосторонних механизмов и оказание содействия торговле, инвестициям, а также координация взаимных позиций в ответ на крупные международные вызовы. Предыдущий, 19-й по счету, саммит Китая и Евросоюза состоялся в начале июня 2017 года в Бельгии. На нем было уделено внимание целому перечню тем, в частности соблюдению Парижского соглашения по климату, нормализации обстановки на Корейском полуострове, устранению взаимных разногласий по торговле сталью.-0-