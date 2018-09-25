Китай и РФ способны совместно преодолеть последствия санкций США - Минкоммерции КНР

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китай и Россия способны, объединив усилия, преодолеть негативные последствия санкционного давления и торговых войн, развязанных Вашингтоном. Об этом заявил заместитель министра коммерции КНР Фу Цзыин, сообщает ТАСС.

По его словам, положительные эффекты взаимодействия Китая и России очевидны. "В связи с этим мы путем обоюдных усилий, под руководством лидеров России и Китая, способны преодолеть возникшие трудности и всевозможные вмешательства (Соединенных Штатов во внутренние дела двух стран)", - отметил Фу Цзыин.

По словам замминистра, Москве и Пекину удалось достигнуть важного взаимопонимания по поводу того, как будет протекать развитие двух государств в будущем. Он подчеркнул, что такая сплоченность выгодна населению обеих стран, а также выразил уверенность в дальнейшем укреплении взаимных контактов с Россией.

Между тем вице-председатель Госкомитета по делам развития и реформ КНР Лянь Вэйлян также заявил, что в ответ на усиливающееся давление со стороны США китайские власти будут наращивать экономическое взаимодействие с Россией, ЕС, Японией и прочими странами. "Вне всякого сомнения, недавнее повышение Вашингтоном пошлин на китайские товары стоимостью $200 млрд может оказать прямой и косвенный негативный эффект на китайскую экономику. Это сильно повлияет на отдельные отрасли и регионы, - подчеркнул он на пресс-конференции, посвященной усилению торговых противоречий с Вашингтоном. - Однако, даже несмотря на то, что такого воздействия нельзя избежать, в целом риски контролируемы. Мы усилим поддержку предприятиям для еще более активного освоения международного рынка, будем реализовывать инициативу "Один пояс - один путь", усиливая взаимовыгодное сотрудничество с Евросоюзом, Японией, Россией, членами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, странами Африки".

По его словам, благодаря такой кооперации в мире будет успешно формироваться диверсифицированный, высокоэффективный рынок. "В целом же экономика КНР обладает большой прочностью и потенциалом - у нас в руках есть все необходимое, чтобы обеспечить долгосрочный стабильный рост КНР", - резюмировал Лянь Вэйлян.

24 сентября вступили в силу таможенные пошлины в размере 10% на ввозимые из Китая в США товары, общая стоимость которых оценивается в $200 млрд. В Белом доме также сообщили, с 1 января 2019 года ставка обложения вырастет до 25%. Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что ему не нравится дефицит в торговле с КНР, а также обвинял Китай в хищении американской интеллектуальной собственности и технологий.-0-