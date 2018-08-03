Китай и США договорились решать противоречия путем переговоров

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китай и Соединенные Штаты Америки в дальнейшем будут стремиться к урегулированию создавшихся противоречий путем переговоров. Об этом договорились министр иностранных дел КНР Ван И и госсекретарь США Майкл Помпео во время встречи в Сингапуре, сообщает ТАСС со ссылкой на портал "Сина".

По итогам состоявшихся переговоров глава МИД Китая заявил журналистам, что стороны обменялись мнениями касательно нынешней ситуации и пришли к взаимопониманию по главным вопросам. Участники встречи также выразили готовность решать существующие проблемы путем диалога, чтобы избежать усиления трений.

Ранее стало известно, что Белый дом рассматривает возможность введения пошлин в размере 25% на импорт китайских товаров и услуг на сумму $200 млрд. Обвиняя Китай в краже американской интеллектуальной собственности и осуществлении несправедливой торговой практики, США в июне ввели 25-процентные пошлины на импортируемые из Китая товары на сумму $50 млрд. Китай ввел ответные меры против американских фермеров и предприятий, что затронуло 40% американского экспорта в КНР.-0-