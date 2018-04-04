Китай инициировал разбирательство в ВТО из-за ввода новых пошлин США

4 апреля, Пекин /БЕЛТА - Синьхуа/. Китай в среду, 4 апреля, направил запрос во Всемирную торговую организацию (ВТО) для начала консультации по разрешению конфликта из-за введения США торговых пошлин против КНР на основании 301-й статьи американского закона о торговле от 1974 года. Таким образом китайская сторона официально инициировала процедуру урегулирования споров ВТО. Об этом сообщает Министерство коммерции КНР.

При этом заместитель министра финансов Китая Чжу Гуанъяо отметил, что китайская сторона не хочет торговой войны, так как она может принести только потери обеим сторонам.

Ранее сообщалось, что США 3 апреля обнародовали список китайских товаров, в отношении которых могут быть введены дополнительные 25-процентные пошлины. В список вошли 1,3 тыс. видов товаров из Китая, в основном продукции таких отраслей, как информационные и телекоммуникационные технологии, авиакосмическая промышленность, роботостроение, фармацевтика, производство машин и оборудования.

В ответ Таможенной комиссией Государственного совета КНР было принято решение обложить 106 наименований американских товаров из 14 категорий дополнительной пошлиной в размере 25%. В список вошли автомобили, химическая продукция и соевые бобы. Общая стоимость продукции составила $50 млрд. По сообщению Министерства финансов КНР, дата вступления в силу данного решения будет зависеть от того, когда правительство США установит тарифы на китайскую продукцию.-0-