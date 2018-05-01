1 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китай, Япония и Республика Корея проведут 9 мая трехсторонний саммит в Токио, сообщают информагентства.
Главной темой встречи, в которой примут участие премьер Госсовета Китая Ли Кэцян, премьер-министр Японии Синдзо Абэ и Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин, станет ситуация в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Планируется рассмотреть широкий спектр международных и региональных вопросов. В том числе речь пойдет о ситуации на Корейском полуострове. Политики обсудят укрепление сотрудничества для поддержания мира в свете прошедшего межкорейского саммита.
Затронута будет и тема Олимпийских и Паралимпийских игр, поскольку эти страны являются хозяйками трех идущих подряд соревнований (Пхенчхан-2018, Токио-2020 и Пекин-2022).
В центре внимания также будут вопросы окружающей среды и минимизации рисков стихийных бедствий.-0-
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