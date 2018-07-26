Китай намерен создать интернет-суды в Пекине и Гуанчжоу

26 июля, Шэньчжэнь /БЕЛТА - Синьхуа/. Китай заявил о намерении создать интернет-суды в Пекине и Гуанчжоу (провинция Гуандун, Южный Китай). Решение о создании ведомств было озвучено в ходе видеоконференции Верховного народного суда (ВНС) КНР.

В сообщении ВНС утверждается, что особое внимание будет уделено борьбе с онлайн-мошенничеством, ложными слухами, торговлей персональной информацией.

Из-за увеличения числа случаев деловых споров, возникающих в сети, первый экспериментальный интернет-суд был открыт в августе прошлого года в городе Ханчжоу.-0-