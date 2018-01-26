Китай намерен создать "Полярный Шелковый путь" в Арктике

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китай намерен совместно с другими государствами создать морские торговые пути в арктическом регионе, реализуя инициативу "Полярный Шелковый путь". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на опубликованную Госсоветом КНР первую Белую книгу по политике Китая в Арктике.

"Могут быть сделаны конструктивные шаги по координированию стратегий развития с арктическими государствами для содействия совместным усилиям по созданию морского экономического коридора между Китаем и Европой через Северный Ледовитый океан", - говорится в Белой книге.

В документе также отмечается: "Китайские предприятия поощряются за участие в развитии инфраструктуры для этих путей и совершение пробных коммерческих плаваний в соответствии с законодательством и соответствующим регулированием".

Также правительство Китая намерено уделить особое внимание обеспечению безопасности морской навигации в Арктике и повышению ее логистических возможностей.

"Китай намерен развивать добычу нефти, газа, минеральных ресурсов и неископаемых видов топлива, а также развивать рыболовство и туризм совместно с арктическими государствами, уважая традиции и культуру коренных жителей этого региона и принимая меры для защиты окружающей среды", - подчеркивается в документе. Кроме того, КНР намерена развивать научные исследования в Арктике.-0-