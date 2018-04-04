Китай обнародовал список товаров из США, подлежащих повышенным пошлинам

4 апреля, Пекин /БЕЛТА - Синьхуа/. Министерство финансов КНР 4 апреля обнародовало список товаров, импортируемых из США, которые подлежат обложению повышенными пошлинными сборами.

В список вошли автомобили, химическая продукция и соевые бобы. Общая стоимость продукции составила $50 млрд.

Таможенной комиссией Государственного совета КНР было принято решение обложить 106 наименований американских товаров из 14 категорий дополнительной пошлиной в размере 25%. По сообщению Министерства финансов КНР, дата реализация данного решения будет зависеть от того, когда правительство США установит тарифы на китайскую продукцию.

Как сообщалось, США 3 апреля опубликовали список китайских товаров, в отношении которых могут быть введены дополнительные 25-процентные пошлины. В список вошли 1,3 тыс. видов товаров из Китая, в основном продукции таких отраслей, как информационные и телекоммуникационные технологии, авиакосмическая промышленность, роботостроение, фармацевтика, производство машин и оборудования.

МИД КНР заявил, что Китай готов принять зеркальные меры равного масштаба и силы в отношении американской продукции.-0-