Китай подал в ВТО иск на США из-за планов ввести дополнительные пошлины

16 июля, Пекин /БЕЛТА - Синьхуа/. Китай подал дополнительный иск во Всемирную торговую организацию (ВТО) в связи с планом США ввести пошлины в отношении китайских товаров на сумму $200 млрд. Об этом говорится на официальном сайте Министерства коммерции КНР.
Как сообщалось ранее, США подготовили дополнительный список из 284 наименований импортируемых из Китая товаров на сумму $200 млрд для введения пошлин в размере 10%. О сроках введения дополнительных пошлин администрация Дональда Трампа обещала объявить позже.
В ответ на это финансовое ведомство Китая заявило, что незамедлительно направит жалобу в ВТО в связи с односторонними мерами, принимаемыми американской стороной.-0-
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