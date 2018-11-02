Китай показал боевой беспилотник

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китайский средневысотный разведывательно-ударный беспилотник CH-5 попал на видео. Ролик, подготовленной газетой People's Daily, приурочен к 12-му Международному аэрокосмическому салону AIRSHOW CHINA 2018, который пройдет с 6 по 11 ноября в Чжухае.

Разработанный конструкторами Китайской академии аэрокосмической аэродинамики беспилотный летательный аппарат "Цайхун-5" способен нести до 16 ракет класса "земля воздух" и корректируемые бомбы. Максимальная взлетная масса дрона — 3,3 т, треть из них — вооружение. Время полета без дозаправки - 60 ч, максимальная скорость — 400 км/ч, размах крыльев — 20 м.-0-