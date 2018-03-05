Китай потратит на оборону в 2018 году $175 млрд

5 марта, Пекин /БЕЛТА - Синьхуа/. В 2018 году Китай увеличит оборонный бюджет на 8,1%. Об этом сообщается в докладе об исполнении центрального и местных бюджетов за 2017 год и проекте центрального и местных бюджетов на 2018 год, представленном сегодня на первой сессии Всекитайского собрания народных представителей 13-го созыва.

Расходы Китая на национальную оборону составят 1,11 трлн юаней ($175 млрд), говорится в докладе, распространенном для СМИ перед открытием сессии.

Кроме того, в докладе о работе правительства сообщается, что Китай установил целевой показатель роста валового внутреннего продукта (ВВП) в 2018 году на уровне около 6,5%. Такая же цель ставилась и в 2017 году.-0-