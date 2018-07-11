Китай призвал мировое сообщество защитить принципы свободной торговли

11 июля, Пекин /БЕЛТА - Синьхуа/. Китайское Министерство коммерции сегодня призвало мировое сообщество защитить принципы свободной торговли, а также многосторонние форматы взаимодействия. Это заявление Минкоммерции выдвинуло в качестве протеста против объявленного США списка из 284 наименований импортируемых из Китая товаров, на которые будут введены пошлины.

Кроме того, финансовое ведомство Китая заявило, что незамедлительно направит жалобу в ВТО в связи с односторонними мерами, принимаемыми американской стороной. "Делая это, Соединенные Штаты наносят ущерб Китаю, всему миру, а также себе. Этот иррациональный акт идет вразрез с волей народа", - говорится в заявлении.

Как сообщалось, США подготовили дополнительный список импортируемых из Китая товаров на сумму $200 млрд для введения пошлин в размере 10%. О сроках введения дополнительных пошлин администрация Трампа обещала объявить позже.-0-