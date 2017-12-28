Китай продлил безвизовый транзит до шести суток для 53 стран

28 декабря, Пекин /БЕЛТА - Синьхуа/. Китай продлил безвизовый транзит через Пекин, Тяньцзинь и провинцию Хэбэй с 72 до 144 часов для граждан 53 стран.

Пассажиры транзитных воздушных судов, поездов и морских судов, въезжающие в один из шести пограничных портов в Пекине, Тяньцзине и провинции Хэбэй, могут оставаться в этом регионе в течение шести дней. Для того чтобы воспользоваться безвизовым режимом, необходимо предъявить действующие проездные документы и билеты в третью страну.

Пекин ввел 72-часовой безвизовый транзит с 2013 года. В 2016 году пограничный офис зарегистрировал более 26 тыс. транзитных поездок, что на 32% больше, чем годом ранее.-0-