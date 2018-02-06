Китай провел испытания комплекса ПРО средней дальности

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китай успешно провел испытания комплекса ПРО средней дальности наземного базирования, сообщают информагентства со ссылкой на Министерство обороны КНР.
Отмечается, что все поставленные цели были достигнуты. Другие подробности не приводятся.
В оборонном ведомстве подчеркнули, что испытания носили оборонительный характер и не направлены против других стран.-0-
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