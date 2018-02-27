Китай разрабатывает поезда с максимальной скоростью 400 км/ч

27 февраля, Пекин /БЕЛТА - Синьхуа/. В Китае разрабатываются новые поезда, способные развивать скорость до 400 км/ч, сообщил на пресс-конференции ведущий китайский специалист в области развития технологий скоростных железных дорог, академик Академии инженерных наук КНР Дин Жунцзюнь.
Он рассказал, что в Китае ведутся исследования по созданию поездов на магнитной подушке с максимальной скоростью 600 км/ч.
"Сейчас мы сосредоточены на том, чтобы объединить сигналы телевидения с поездами, чтобы пассажиры смогли смотреть фильмы на окнах, как на экранах", - отметил Дин Жунцзюнь.
Максимальная скорость китайских скоростных поездов возросла до 350 км/ч, когда 21 сентября 2017 года на маршруте Пекин - Шанхай началась эксплуатация поездов модели "Фусин" ("Возрождение"). Они являются серьезным усовершенствованием предыдущей серии скоростных поездов "Хэсе" ("Гармония"). Полностью разработанные и произведенные в Китае, поезда "Фусин" более вместительны и энергоэффективны, отличаются большим сроком службы и надежностью.-0-
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