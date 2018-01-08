Китай разработал вагоны метро из углеродных волокон

8 января, Чанчунь /БЕЛТА - Синьхуа/. Ведущий китайский производитель подвижных составов CRRC Changchun Railway Vehicles сообщил о разработке поездов метро из углеродных волокон, отличающихся долговечностью и энергоэффективностью.

Новые вагоны на 35% легче традиционных металлических, они могут улучшить провозоспособность, экономить электроэнергию и уменьшить производственные расходы, а также сократить износ линий метрополитена.

Поскольку углеродные волокна устойчивы к коррозии, усталости металла и УФ-излучению, составы метро, сделанные из этого материала, должны служить дольше по меньшей мере на 30 лет, сообщили эксперты компании.-0-