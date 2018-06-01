Китай с 1 июля снизит импортные тарифы почти на 1,5 тыс. видов товаров

1 июня, Пекин /БЕЛТА - Синьхуа/. Китай с 1 июля снизит ставки таможенных пошлин на 1449 видов повседневных потребительских товаров. Об этом заявил Комитет по таможенным пошлинам при Госсовете КНР.

Снижение затронет товары широкого потребления в рамках так называемого режима наибольшего благоприятствования в торговле (MFN) по стандартам Всемирной торговой организации (ВТО). Помимо прочего будут упразднены временные тарифы MFN для 210 товаров. Таможенные тарифы по режиму наибольшего благоприятствования вводятся среди стран - участниц ВТО за исключением тех, что входят в зоны действия преференциальных торговых соглашений.

Как ожидается, средняя тарифная ставка на одежду, обувь, головные уборы, кухонную утварь, спортивные товары будет снижена с 15,9% до 7,1%, на бытовую технику, в частности стиральные машины и холодильники, - с 20,5% до 8%, на бытовую химию и косметику - с 8,4% до 2,9%.

Отмечается, что снижение пошлин является одной из важных мер в реализации обещанного Пекином облегчения доступа на китайский рынок для иностранных товаров и это благоприятно скажется на продвижении политики открытости Китая.-0-