Китай с 1 мая отменит пошлины на 28 видов лекарств

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китай с 1 мая отменяет пошлины на 28 видов импортных медицинских препаратов, в первую очередь на лекарства для борьбы с раком. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство финансов Китая.

Решение об отмене пошлин принято Госсоветом КНР.

Как отмечается в документе, особое внимание планируется уделить импорту лекарств для борьбы с онкологическими заболеваниями. В заявлении на официальном сайте Министерства финансов Китая говорится: "В связи с заметным сокращением производства медикаментов против рака и учетом фискального бремени, обусловленного существованием налога на добавленную стоимость импортируемой продукции, правительство организует целенаправленные закупки".

Также подчеркивается, что новейшие зарубежные медицинские препараты, прежде всего предназначенные для лечения рака, будут незамедлительно внесены в категорию медикаментов, покрываемых медицинской страховкой.-0-