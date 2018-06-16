16 июня, Минск /БЕЛТА - ТАСС/. Китай с 6 июля введет ответные пошлины на некоторые американские товары, сообщает агентство Bloomberg.
С этой даты будут установлены пошлины на сельскохозяйственные товары, автомобили и морепродукты на общую сумму в $34 млрд. Дата введения пошлин на энергетику, химическую промышленность и медицинское оборудование станет известна позже. Всего планируется установить пошлины на американские товары на сумму в $50 млрд.
Ранее сообщалось, что Белый дом распространил заявление американского лидера Дональда Трампа о намерении США ввести таможенные пошлины в размере 25% на импортируемые из Китая товары на сумму $50 млрд. "В свете кражи Китаем интеллектуальной собственности и технологий, а также других несправедливых торговых практик Соединенные Штаты введут 25-процентные пошлины на импортируемые из Китая товары на сумму $50 млрд, которые содержат значимые в промышленном плане технологии", - говорилось в заявлении Дональда Трампа.
Министерство коммерции КНР выразило протест в связи с этим решением американских властей, отметив, что китайская сторона намерена дать "сильный отпор" в ответ на такие действия и предпринять аналогичные по силе и масштабу меры.-0-
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