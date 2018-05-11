Китай создал первую национальную федерацию интернет-компаний

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В КНР учреждена первая национальная федерация интернет-компаний (CFIS), которая займется очисткой киберпространства и поддержанием сетевой безопасности в стране, сообщает ТАСС.

В состав CFIS вошли 277 китайских и 23 функционирующих в КНР иностранных компаний. Управлять федерацией будет Администрация киберпространства КНР, а помогать ей смогут топ-менеджеры крупнейших интернет-компаний Китая, среди которых основатель Alibaba Джек Ма, председатель Tencent Ма Хуатэн и гендиректор Baidu Робин Ли Яньхун.

По словам юриста Пекинского интернет-сообщества Чжао Чжаньлина, в сфере управления киберпространством мало полагаться только на госорганы. "Членам федерации стоит самостоятельно и на добровольной основе прилагать усилия для обеспечения и поддержания безопасности в сети", - отметил специалист.

Отмечается, что ряд компаний, входящих в CFIS, уже начали активную работу в сфере обеспечения безопасности онлайн-среды и борьбы с контентом непристойного содержания. Так, китайская сеть микроблогов Sina Weibo, крупнейший видео-портал страны Youku и компания Tencent изъяли из своих ресурсов более 1,5 млн записей, попавших в категорию "запрещенные" по законам КНР.

С начала 2018 года Китай проводит активную кампанию по повсеместной ликвидации нелегальных платформ потокового вещания, онлайн-игр и различного противозаконного контента в интернете. Кроме информации порнографического и насильственного характера, к категории "запрещенных" относятся азартные игры, услуги гадателей и шаманов, а также публикации, пропагандирующие принципы и идеи ЛГБТ-движения. В стране также была создана специальная горячая линия, по которой любой желающий может проинформировать компетентные органы о выявленных нарушениях, касающихся пропаганды насилия и аморального поведения.-0-