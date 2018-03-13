Китай учредит агентство по сотрудничеству в области международного развития

13 марта, Пекин /БЕЛТА - Синьхуа/. Китай планирует учредить агентство по сотрудничеству в области международного развития.

Данный шаг нацелен на стимулирование стратегического планирования и координации вопросов при оказании внешней помощи, оптимизацию внешней политики Китая и содействие реализации инициативы "Один пояс и один путь".

Китай 13 марта огласил обширный план реформы, призванный улучшить структуру правительства и сделать его более эффективным и сервисно ориентированным. Он вынесен на рассмотрение на первой сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 13-го созыва.

Согласно плану, после реформирования в составе Госсовета КНР будут 26 министерств и комитетов. Новыми среди них станут Министерство природных ресурсов, Министерство по делам ветеранов и Министерство по управлению чрезвычайными ситуациями.

При Госсовете также планируется создать новые управления, в числе которых - агентство по сотрудничеству в области международного развития и государственное иммиграционное управление.

Как отмечается, реформа, направленная на продвижение институциональной реструктуризации в ключевых сферах, укрепит правительственные функции по экономическому управлению, контролю рынка, социальному управлению, общественному обслуживанию, охране экологии и окружающей среды.-0-