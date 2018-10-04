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Китай установил стандарты диагностики интернет-зависимости у подростков

В мире 04.10.2018 | 14:46
Фото playbuzz.com
Фото playbuzz.com

4 октября, Пекин /БЕЛТА - Синьхуа/. В Китае выпущено руководство по санитарному просвещению подростков, в котором уточняется определение понятия "интернет-зависимость" и устанавливаются стандарты диагностики этого вида зависимости.

"Интернет-зависимость проявляется в неконтролируемом использовании интернета без воздействия каких-либо веществ, вызывающих привыкание", - говорится в документе, опубликованном Государственным комитетом по делам здравоохранения.

Симптомы интернет-зависимости включают в себя нарушения в учебной, профессиональной и социальной сферах жизни человека под влиянием чрезмерного использования интернета. Главным критерием для диагностирования такого нарушения является длительность проявления зависимости, симптомы которой должны присутствовать на протяжении как минимум 12 месяцев.

"Цифры показывают, что доля подростков, демонстрирующих чрезмерную зависимость от интернета, в мире достигла 6%, а в Китае она уже приближается к 10%, - сообщил Лу Линь, академик Академии наук Китая и глава Шестой больницы при Пекинском университете. - Поскольку интернет-зависимость связана с другими психологическими проблемами, такими как тревожность и депрессия, ее лечение должно сочетаться с правилами, направленными на решение указанных проблем".

Он призвал семьи, школы и подростков прикладывать общие усилия к решению данной проблемы, поскольку интернет-зависимость - это не только медицинская проблема.

В опубликованном документе также освещаются такие проблемы, как ожирение и близорукость среди детей и подростков.-0-

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Теги
болезни, интернет, Китай, подростки
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