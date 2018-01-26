Китай выпустит облигации для погашения $270 млрд госдолга

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китай планирует к августу 2018 года выпустить облигации для ликвидации долга местных администраций на сумму 1,7 трлн юаней (около $270,7 млрд). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету China Daily.

По словам официального представителя Минфина КНР Ван Кэбина, решение о выпуске облигаций было принято после подсчета доходов государственного бюджета за 2017 год, которые оказались больше прогнозируемых. Одновременно китайские власти рассчитывают снизить финансовые риски в условиях меняющейся международной конъюнктуры.

"Мы ожидаем, что в 2018 году будет наблюдаться ряд благоприятных условий, которые позволят обеспечить гармоничное развитие китайской экономики, что приведет к увеличению налоговых поступлений", - отметил глава департамента национального казначейства Минфина Китая Лоу Хун.

Согласно данным официальной статистики, за минувшие 12 месяцев КНР осуществила эмиссию облигаций по долгу местных органов власти на сумму 4,3 трлн юаней ($682,3 млрд) - на 28% меньше, чем годом ранее. В общей сложности сумма обязательств местных администраций превысила 16,4 трлн юаней ($2,5 трлн), в то время как установленный "потолок" составляет 18,8 трлн юаней.

Доходы госбюджета КНР в 2017 году составили 17,2 трлн юаней ($2,7 трлн), увеличившись на 7,4%. Свыше 83% от этой суммы обеспечено за счет налогов.-0-