Китай выразил протест США в связи с введением пошлин

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китай выражает протест в связи с решением администрации США ввести таможенные пошлины в размере 25% на импортируемые из КНР товары на сумму $50 млрд. Об этом говорится в опубликованном сегодня заявлении Министерства коммерции КНР, сообщает ТАСС.

Пекин намерен дать "сильный отпор" в ответ на такие действия. В документе говорится: "КНР не желает развязывать торговую войну, но в ответ на невыгодные и вредоносные действия американской стороны нам не остается ничего иного, кроме как дать сильный отпор".

В заявлении Минкоммерции указывается, что действия США "вредят двусторонним интересам, а также наносят урон системе международной торговли".

Ранее сообщалось, что Белый дом распространил заявление американского лидера Дональда Трампа о намерении США ввести таможенные пошлины в размере 25% на импортируемые из Китая товары на сумму $50 млрд. "В свете кражи Китаем интеллектуальной собственности и технологий, а также других несправедливых торговых практик Соединенные Штаты введут 25-процентные пошлины на импортируемые из Китая товары на сумму $50 млрд, которые содержат значимые в промышленном плане технологии", - говорилось в заявлении Дональда Трампа.-0-