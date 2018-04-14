Китай выступает против нанесенного удара по Сирии - МИД

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китай выступает против нанесенного ракетного удара по Сирии и призывает к объективному расследованию предполагаемой химической атаки, послужившей поводом для действий США, Великобритании и Франции. Об этом заявила официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Хуа Чуньин, сообщает ТАСС.

"Мы однозначно против того, чтобы в рамках международных отношений применялось оружие, - отметила она. - Мы считаем, что по отношению к факту возможного применения химического оружия в Сирии должно проводиться всеобъемлющее, справедливое, объективное расследование, на основании которого и будет сделан вывод, проверенный опытом".

По словам дипломата, китайская сторона считает, что политическое решение - единственный правильный выход из кризисной ситуации.

Ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирии был нанесен 14 апреля самолетами и кораблями США совместно с ВВС Великобритании и Франции. Ранее Вашингтон, Лондон и Париж заявили, что удары являются ответом на якобы имевшее место применение химического оружия в сирийском городе Дума.

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) 10 апреля приняла решение направить в Сирию группу экспертов для расследования утверждений о возможном применении химоружия. 14 апреля они должны были прибыть на место и начать работу, однако относительно этого возникли сомнения после удара по Сирии со стороны США и союзников. Тем не менее, по данным Reuters, группа экспертов ОЗХО все же начнет сегодня работу в Думе.-0-