Китай за пять лет инвестирует $14,6 млрд в развитие цифровой экономики

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китай в ближайшие пять лет инвестирует около $14,6 млрд в развитие цифровой экономики. Соответствующее соглашение подписано между китайским Банком развития и Национальной комиссией по развитию и реформам КНР, сообщает агентство "Синьхуа".

Инвестиции будут направлены на проекты, связанные с крупными базами данных, интернетом вещей, облачными вычислениями, умными городами и программой "Цифровой Шелковый путь".

Правительство КНР рассматривает развитие цифровой экономики как важную задачу для построения современной экономической системы и достижения качественного развития. За последние годы страна добилась значительного прогресса в этом направлении. Так, объем цифровой экономики Китая в 2017 году вырос на 20,3% по сравнению с 2016 годом.-0-