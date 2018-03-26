Китай запустил торги нефтяными фьючерсами в юанях

26 марта, Шанхай /БЕЛТА - Синьхуа/. На Шанхайской международной энергетической бирже 26 марта стартовали торги фьючерсными контрактами на сырую нефть, номинированными в юанях. Это первый фьючерс, размещенный на бирже материковой части Китая, доступный для иностранных инвесторов.

В церемонии открытия принял участие секретарь Шанхайского горкома КПК Ли Цян и глава Китайского комитета по контролю над ценными бумагами Лю Шиюй.

Сроки выполнения поставок по размещенным на бирже контрактам - сентябрь 2018 - март 2019 года.

Базисные цены по 15 выставленным на торги контрактам были установлены на уровне 416 юаней ($65,8), 388 юаней и 375 юаней за баррель нефти в зависимости от сроков поставки.

Торги по контракту SC1809 открылись с цены в 440 юаней (около $69) за баррель. В течение 20 минут после открытия сессии было проведено 14 тыс. транзакций.

Зарубежные инвесторы могут инвестировать во фьючерсные контракты различными способами. На первоначальном этапе можно будет вносить депозит и производить расчеты по контракту в долларах, позже внести депозит можно будет и в других валютах.-0-