Китайские физики нашли новый вид топологического полуметалла

21 августа, Хэфэй /БЕЛТА - Синьхуа/. Исследователи из лаборатории высокого магнитного поля Академии наук Китая обнаружили новый вид топологического полуметалла - многослойный PtBi2.

Топологические полуметаллы, по словам ученых, обладают необычными магнитотранспортными свойствами и сверхпроводимостью, что в перспективе очень важно для разработки потребляющих мало энергии электронных приборов. В связи с этим их изучение считается одним из приоритетных направлений современной физики конденсированного состояния.

Монокристалл PtBi2 удалось получить группе ученых под руководством старшего научного сотрудника лаборатории Тянь Минляна. Как показывают результаты экспериментов, благодаря многослойной структуре, новый материал отличается тем, что его будет легче использовать для изготовления микро- и наноустройств.

Открытие может послужить предпосылкой для изучения необычных физических явлений и более глубокого понимания свойств фундаментальных частиц, полагают ученые.-0-