Китайские города Шэньян и Далянь ввели 144-часовой безвизовый транзитный режим

10 января, Шэньян /БЕЛТА - Синьхуа/. С 1 января 2018 года города Шэньян и Далянь китайской провинции Ляонин ввели 144-часовой безвизовый режим в отношении граждан из 53 стран мира, совершающих транзит через их авиационные контрольно-пропускные пункты. Об этом сообщил на брифинге провинциального народного правительства замглавы Управления общественной безопасности провинции Ляонин Пань Чуньцзи.

По словам чиновника, после введения нового режима пассажиры из 53 стран при наличии авиабилета в третью страну с вылетом в пределах 144 часов могут въезжать и выезжать через КПП международного аэропорта Таосянь Шэньяна или международного аэропорта Чжоушуйцзы Даляня и находиться на всей территории провинции без визы до шести суток.

В провинции Ляонин 1 января 2014 года был введен 72-часовой безвизовый транзитный режим в отношении граждан части стран мира. Иностранные пассажиры, въезжавшие в страну через авиационные КПП городов Шэньян и Далянь с помощью этого режима, могли выезжать из нее лишь через тот пропускной пункт, через который они въехали. При этом иностранные граждане, пользовавшиеся 72-часовым безвизовым транзитным режимом, могли оставаться только в административных районах городов Шэньян и Далянь.

Нововведенный 144-часовой безвизовый транзитный режим позволит увеличить число людей, приезжающих в провинцию с целью проведения научно-технических обменов, торговли, туризма, участия в выставках и т.д.-0-