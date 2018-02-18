Китайские ученые разработали нановакцину против гриппа

18 февраля, Ухань /БЕЛТА - Синьхуа/. Группа ученых из Уханьского института вирусологии при Академии наук Китая объявила об успешной разработке вакцины против гриппа с применением нанотехнологий.

Как рассказал руководитель группы Цуй Цзунцян, интраназальная нановакцина может бороться с широким спектром вирусов гриппа и стимулировать активный иммунный ответ. "В нашем исследовании на мышах интраназальная вакцина показала эффективность в отношении вирусов H1N1 и H9N2", - сообщил ученый.

В Китае принимаются меры по борьбе со вспышкой гриппа. По словам специалистов, этой зимой было зафиксировано на 71% больше случаев заражения гриппом, чем в предыдущие три года. При этом значительно увеличилось число заболевших детей.

С начала этой зимы вспышки гриппа были также отмечены в США, Канаде, Великобритании, Италии, Северной Африке, Японии и Республике Корея.-0-