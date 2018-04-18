Китайский Хайнань станет безвизовым для туристов из 59 стран, в том числе Беларуси

18 апреля, Пекин /БЕЛТА - Синьхуа/. Китай с 1 мая вводит режим безвизового въезда на остров Хайнань (самая южная провинция Китая) для граждан 59 стран. Данный шаг был принят в качестве меры по поддержке реформ и открытости в провинции Хайнань, сообщило Государственное управление по делам иммиграции КНР.
Безвизовая политика будет распространяться на тургруппы и индивидуальных туристов из 59 государств, включая Россию, Великобританию, Францию, Германию и США, путешествующих через турагентства.
Как уточнили БЕЛТА в белорусском внешнеполитическом ведомстве, Беларусь также включена в этот перечень.-0-
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