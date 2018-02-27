Клиенты из 127 стран хотят приобрести венесуэльскую криптовалюту - Мадуро

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сертифицированные запросы на покупку венесуэльской криптовалюты под названием петро поступили от клиентов из 127 стран мира с момента старта продаж цифровой валюты, сообщает ТАСС со ссылкой на президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

По информации лидера Венесуэлы, в общей сложности свыше 87,2 тыс. пользователей представили запросы на покупку криптовалюты, из них 3,52 тыс. - предприятия, 83,76 тыс. - физические лица. Предложения о покупке петро поступили, в частности, из Австралии, Германии, Беларуси, Бразилии, Кубы, Испании. Среди заказчиков также фигурируют клиенты из США, Франции, Саудовской Аравии и других стран мира.

Петро - венесуэльская криптовалюта, поступившая в продажу 20 февраля 2018 года. Стоимость одной ее единицы приравнена к стоимости добываемой в стране нефти. Ранее Николас Мадуро сообщал, что инвесторы выразили желание приобрести петро на $735 млн. Президент Венесуэлы разрешил добывать цифровые валюты на всей территории страны, одобрил предложение Национальной ассоциации авиалиний платить в петро за все их услуги. Криптовалюта петро будет приниматься в качестве платежного средства за оказание консульских услуг, а также в сфере туризма.-0-