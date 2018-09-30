Ключевой командир движения "Талибан" ликвидирован в Афганистане

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ключевой командир радикального движения "Талибан" Кари Манаф ликвидирован в Афганистане, сообщает агентство Синьхуа.
Кари Манаф был убит вместе с еще двумя боевиками в провинции Парван. По данным агентства, ликвидированный командир был теневым губернатором района Саланг. Он стратегически важен, поскольку через него проходит главная магистраль, соединяющая столицу Афганистана Кабул с восьмью северными провинциями.
Ликвидация Кари Манафа может стать серьезным ударом для талибов, подчеркивается в сообщении агентства.-0-
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