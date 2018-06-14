КНДР и Республика Корея договорились о восстановлении линий военной связи

14 июня, Пханмунджом /БЕЛТА - Ренхап/. КНДР и Республика Корея договорились о полном восстановлении восточной и западной линий военной связи. Об этом говорится в совместном заявлении сторон по итогам прошедших сегодня переговоров.

Переговоры военных представителей КНДР и Республики Корея прошли в павильоне "Тхонъильгак" на северной стороне пограничного пункта Пханмунджом.

Стороны также обменялись мнениями о демилитаризации Пханмунджома.

Как сообщалось, КНДР и Республика Корея сегодня провели первые за 10 лет военные переговоры с целью снижения напряженности на Корейском полуострове. Первоначально они намечались на май и были перенесены северокорейской стороной в знак протеста против совместных учений Республики Корея и США. На недавней встрече официальных лиц КНДР и Республики Корея стороны договорились провести военные переговоры на этой неделе.-0-